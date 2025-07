Marco Rubio presse Damas d’agir face aux massacres jihadistes dans le sud syrien

Articles recommandés -

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio, a exhorté samedi les autorités syriennes à stopper les massacres perpétrés par des groupes jihadistes dans le sud du pays, en particulier dans la région de Soueïda.

"Le viol et le massacre de civils innocents doivent cesser immédiatement", a-t-il déclaré sur le réseau X, affirmant que les États-Unis étaient engagés depuis plusieurs jours aux côtés d’Israël, de la Jordanie et des autorités syriennes pour contenir la crise. Rubio a appelé Damas à mobiliser ses forces de sécurité pour empêcher l’entrée de jihadistes, notamment de Daech, et à poursuivre les auteurs de crimes, y compris dans ses propres rangs.

Il a également dénoncé les affrontements meurtriers entre groupes druzes et bédouins, appelant à une cessation immédiate des combats.

Cette déclaration intervient au lendemain de l’annonce par l’ambassadeur américain en Turquie et envoyé spécial pour la Syrie, Tom Barrack, d’un cessez-le-feu entre Israël et la Syrie. Il a exhorté toutes les communautés, y compris Druzes, Bédouins et Sunnites, à déposer les armes et à œuvrer ensemble à une nouvelle identité syrienne fondée sur la paix.

Ces tensions font suite à de violents affrontements à Soueïda, ayant conduit à une intervention, puis à un retrait temporaire de l’armée syrienne. Ce retrait est intervenu après des frappes israéliennes contre le siège central du régime et le palais présidentiel à Damas.

Dans une allocution télévisée, le dirigeant syrien Ahmed Al-Sharaa, a accusé Israël de vouloir semer le chaos en Syrie depuis la chute du régime Assad, tout en confiant la sécurité locale aux factions druzes, prétendument au nom de l’intérêt du peuple syrien.