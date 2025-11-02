Menace croissante depuis l’Irak : Israël renforce sa sécurité à la frontière jordanienne

L'armée israélienne et le Mossad renforcent leur vigilance face à une menace croissante sur le territoire israélien émanant de l’Irak, selon des informations récentes. Les services de renseignement israéliens estiment que l’Iran investit massivement dans les milices pro-iraniennes et les infrastructures terroristes irakiennes, en vue de mener des attaques aériennes et terrestres contre Israël.

Le commandant de la Force Qods iranienne, Esmail Qaani, s’est récemment rendu en Irak pour rencontrer des responsables de ces milices, qui pourraient utiliser des missiles et des drones, selon un schéma similaire à celui observé lors des attaques menées par la République islamique contre Israël en juin dernier. Une menace terrestre est également envisagée, partant de l’Irak vers la Syrie, puis éventuellement vers la frontière israélo-jordanienne.

La milice Kata’ib Hezbollah, intégrée aux Forces de mobilisation populaire (FMP) soutenues par Bagdad, est considérée comme particulièrement influente. Elle dispose d’un arsenal conséquent, y compris de drones longue portée, contrôle des routes de contrebande vers la Syrie et a mené des attaques contre les forces américaines. C'est aussi elle qui est à l'origine de l'enlèvement de l'Israélienne Elizabeth Tsurkov, récemment libérée après 903 jours de captivité. D’autres groupes, comme Harkat al-Nujbaa, chiite extrémiste et proche du Hezbollah libanais, ont déjà revendiqué plusieurs lancements de drones vers Israël.

En parallèle, Israël poursuit le renforcement de ses frontières. Le ministère de la Défense a annoncé le lancement imminent de travaux de construction pour une barrière de sécurité sur la frontière jordanienne, un projet de 5,5 milliards de shekels couvrant 425 km, de la vallée du Jourdain au nord d’Eilat. Ce système intégrera barrières physiques, technologies de détection et équipes mobiles, afin de renforcer le contrôle stratégique et la sécurité nationale, a précisé le général de division Amir Baram, directeur général du ministère.

L’armée israélienne a également mené des frappes en Irak après des tirs de roquettes au cours des deux dernières années, pour dissuader les milices et signaler à Bagdad les conséquences d’une escalade. Des sources israéliennes indiquent que des messages clairs ont été transmis via les États-Unis et d’autres pays pour freiner toute tentative d’attaque.