Menace iranienne : les avions de combat sont prêts "pour toute une série de scénarios" (Tsahal)

Le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Daniel Hagari, a déclaré jeudi soir qu'Israël prend au sérieux toutes les menaces qui pèsent sur lui et que les avions de combat sont prêts à faire face à "toute une série de scénarios".

"Au cours des six derniers mois, nous avons participé à une guerre sur plusieurs fronts. Nous sommes en état d'alerte dans tous les domaines. Nous examinons les menaces et les déjouons en permanence, sur plusieurs fronts, et nous sommes à un niveau élevé de préparation pour la défense et l'attaque. Nous procédons constamment à des évaluations et prenons au sérieux toutes les déclarations et tous les ennemis", a-t-il déclaré.

Avshalom Sassoni/Flash90

"Nous avons renforcé la vigilance des unités de combat, consolidé les systèmes de défense aérienne et nous avons des avions préparés pour la défense et prêts pour l'attaque", a ajouté M. Hagari. Tsahal est déployé "à toutes les frontières" et est prêt "à faire face à toute une série de scénarios".

"Nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers, et en même temps, il est important pour moi de souligner qu'il n'y a pas de changement dans les instructions du commandement du front intérieur", a-t-il poursuivi. "Votre comportement responsable sur le front intérieur sauve des vies. Ma seule recommandation est d'être vigilant et de rester à l'écoute des mises à jour".

Représailles "limitées qui viseront à dissuader"

Deux responsables iraniens ont affirmé que Téhéran ne s'écartera pas de l'approche qu'il a adoptée depuis octobre, à savoir éviter tout conflit direct avec Israël et les États-Unis, tout en soutenant ses alliés qui ont frappé Israël, les troupes américaines et les navires de la mer Rouge lors d'attaques visant, selon eux, à soutenir les Palestiniens de Gaza dans le cadre de la guerre en cours. Ces propos interviennent après que l'Iran et son mandataire libanais, le Hezbollah, ont juré de se venger d'Israël pour l'attentat perpétré lundi contre l'ambassade d'Iran à Damas, qui a coûté la vie au plus haut responsable du Corps des gardiens de la révolution islamique en Syrie, ainsi qu'à son adjoint, à cinq autres officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique et à au moins un membre du groupe terroriste du Hezbollah.

L'un des responsables iraniens, une source haut placée, a déclaré à l'agence Reuters que Téhéran était contraint de donner une réponse sérieuse pour empêcher Israël de répéter de telles attaques ou d'envenimer la situation. "Mais le niveau des représailles sera limité et visera à la dissuasion", a déclaré le responsable, sans donner plus de détails.