Menace iranienne : les renseignements US estiment que la réponse de Téhéran comprendra une attaque de drone (média)

Israël se prépare à tous les scénarios par crainte d'une réaction de Téhéran, après les éliminations ciblées attribuées à Israël visant des hauts responsables de Damas en début de semaine. Le média CBS a indiqué vendredi soir que les renseignements américains estiment que la réponse comprendra une attaque par drones et missiles de croisière - mais elle sera proportionnée et dirigée contre une "installation diplomatique" et non contre des civils. Selon l'évaluation américaine, le moment et le but sont inconnus, mais cette vengeance est attendue "d'ici la fin du mois de Ramadan, à la fin de la semaine prochaine".

L'establishment de la défense estime qu'il est erroné d'ouvrir dès maintenant un front direct contre l'Iran, qui agit lui-même contre Israël par l'intermédiaire de ses mandataires. Plus tôt, le ministre de la Défense Yoav Galant a rendu visite à la base aérienne de Tel Nof et s'est entretenu avec les équipes aériennes et terrestres de l'escadron 133, dirigées par le commandant de la base, le général de brigade Ariel Dayan. Dans une tentative de rassurer le public, Gallant a déclaré : « La préparation, et la vigilance ne sont pas synonymes de panique et de peur. L'ennemi a été durement touché partout et cherche donc des moyens de réagir. Nous sommes prêts avec une riposte multiple et de défense à plusieurs niveaux. »

"Nous attaquons partout où l'État d'Israël décide de combattre un ennemi - que ce soit à Damas ou à Beyrouth", a-t-il affirmé.