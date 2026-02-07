Mike Huckabee : la trêve à Gaza "fonctionne déjà", le désarmement du Hamas reste l’enjeu central

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, estime que le cessez-le-feu en vigueur dans la bande de Gaza produit déjà des effets concrets, tout en soulignant que le désarmement du Hamas demeure la principale question non résolue. Il s’est exprimé dans un entretien accordé à la chaîne américaine PBS.

« Cela fonctionne déjà, dans le sens où, depuis quatre mois, nous n’avons pas eu à nous précipiter dans des abris pour éviter des missiles balistiques », a déclaré Mike Huckabee, évoquant une amélioration tangible de la situation sécuritaire en Israël.

S’agissant de la prochaine phase de l’accord de cessez-le-feu, le diplomate américain a parlé d’un processus « méthodique » mais bien engagé. « La grande pièce manquante reste le désarmement du Hamas, mais je pense que cela aussi est en bonne voie », a-t-il affirmé, sans donner de calendrier précis.

Interrogé sur la reprise des évacuations médicales depuis Gaza après la réouverture du point de passage de Rafah, Mike Huckabee a insisté sur la nécessité de contrôles stricts. Selon lui, les personnes évacuées doivent être « soigneusement vérifiées afin d’éviter l’entrée ou la sortie de terroristes ». Il a par ailleurs accusé le Hamas d’avoir prolongé inutilement le conflit, estimant que la population de Gaza a été « massivement déplacée » en raison de cette stratégie.

L’ambassadeur a également défendu la création récente du "Conseil de la paix", une instance soutenue par Washington et critiquée par certains pour son contournement des organisations internationales existantes, notamment l’ONU. Mike Huckabee affirme qu’il s’agit d’un cadre « différent », composé de responsables « prêts à s’engager concrètement » pour rendre Gaza de nouveau vivable, jugeant les précédentes initiatives internationales largement inefficaces.

Concernant l’Iran, le diplomate a dit espérer une issue diplomatique, tout en se montrant prudent. « L’Iran est un véritable problème, et pas seulement pour le Moyen-Orient, mais à l’échelle mondiale », a-t-il déclaré. Selon lui, tout accord impliquerait l’arrêt de l’enrichissement de l’uranium, l’abandon de toute ambition nucléaire militaire et un encadrement du programme de missiles balistiques.

Enfin, Mike Huckabee a averti que le président américain Donald Trump restait prêt à recourir à la force si nécessaire. « Une chose est sûre avec ce président : quand il fait une promesse, il la tient », a-t-il conclu.