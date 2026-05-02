Minéraux critiques : la Turquie investit 600 millions de dollars pour s’imposer face à la Chine

La Turquie franchit une étape stratégique majeure dans la course mondiale aux minerais critiques. Le ministre turc de l’Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a annoncé un investissement de 600 millions de dollars destiné à développer le site de Beylikova, situé dans la province d’Eskisehir, afin de le faire passer du stade expérimental à une production industrielle à grande échelle.

Ce projet ambitieux vise à positionner Ankara parmi les cinq principaux producteurs mondiaux de terres rares, des ressources essentielles pour les industries de pointe. Selon les autorités turques, le gisement de Beylikova contiendrait environ 694 millions de tonnes de minerais, ce qui en ferait le deuxième plus important au monde, derrière le site chinois de Bayan Obo. Ces éléments sont indispensables à la fabrication de technologies liées à la transition énergétique — éoliennes, batteries, véhicules électriques — mais aussi à l’électronique avancée et aux systèmes de défense.

Le plan prévoit la construction de plusieurs installations industrielles et pourrait générer près de 1.500 emplois, renforçant le rôle d’Eskisehir comme pôle minier et industriel clé. Au-delà de l’extraction, la stratégie turque repose sur une montée en gamme : il ne s’agit plus seulement d’exporter des matières premières, mais de produire localement des composants transformés et des produits finis à forte valeur ajoutée.

« Nous ne devons pas nous limiter aux matières brutes », a souligné le ministre, insistant sur la nécessité de développer une industrie nationale capable de rivaliser avec les leaders mondiaux. Le site devrait permettre la production de sept éléments rares distincts, une première pour le pays.

Les autorités assurent par ailleurs que l’exploitation respectera des normes environnementales strictes, afin de limiter l’impact écologique de ces activités.

Au-delà de son importance économique, ce projet revêt une dimension géopolitique majeure. Dans un contexte où les pays occidentaux cherchent à réduire leur dépendance à la Chine pour l’approvisionnement en terres rares, la Turquie pourrait se positionner comme un acteur alternatif incontournable, renforçant ainsi son influence sur les chaînes d’approvisionnement mondiales et son poids sur la scène internationale.