Miss Palestine liée à la famille du terroriste Marwan Barghouti

La participation de Nadeen Ayoub, première Miss Palestine au concours Miss Univers, suscite la controverse après la révélation de ses liens familiaux avec le terroriste Marwan Barghouti, qui purge plusieurs peines de prison à perpétuité en Israël pour des attaques terroristes meurtrières commises contre des Israéliens, et chef des Brigades des martyrs d’al-Aqsa. Selon plusieurs sources, Ayoub a été mariée à Sharaf Barghouti, fils de Marwan, et aurait donné naissance à un enfant prénommé Marwan en hommage à son grand-père. Le statut actuel de son mariage demeure toutefois incertain.

Ayoub, âgée de 27 ans et résidant à Dubaï, se présente comme citoyenne américaine et canadienne. Elle est également directrice de l’organisation Miss Palestine, qui lui a attribué le titre pour participer à Miss Univers. Le concours palestinien n’aurait jamais été organisé officiellement, ce qui soulève des questions sur la légitimité de sa candidature.

Cette révélation intervient dans un contexte politique très sensible : Israël refuse catégoriquement la libération de Marwan Barghouti dans le cadre des négociations d’échange d’otages avec le Hamas, considérant son passé terroriste et son rôle dans les intifadas comme un obstacle à toute négociation.

La participation d’Ayoub est d’autant plus controversée que, jusqu’en 2023, Miss Univers interdisait aux candidates mariées ou mères de participer au concours, ce qui aurait pu la disqualifier. Malgré cela, elle a participé à Miss Earth en 2022, obtenant le titre de "Miss Earth-Water". Son parcours illustre un contraste frappant entre ses tenues de scène passées, révélatrices et osées, et le "burkini" choisi récemment, censé refléter les principes islamiques de modestie.

Son implication politique est également manifeste. Ayoub a déclaré vouloir utiliser la plateforme Miss Univers pour attirer l’attention sur la situation à Gaza, dénonçant les injustices subies par les Palestiniens. Son costume ancestral pour la compétition incluait des références à la mosquée Al-Aqsa et à l’église du Saint-Sépulcre, symbolisant, selon elle, "coexistence et unité", mais sans mentionner le Mur Occidental juif à proximité.

En Israël, la candidature de Miss Palestine a suscité indignation et incompréhension. Pour certains responsables, représenter un territoire non reconnu, et associé à des figures controversées comme Barghouti, constitue un acte politique plus qu’un événement culturel. Des critiques estiment que la démarche reflète une stratégie de propagation d’idéaux islamistes via des plateformes culturelles mondiales.