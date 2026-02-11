Missiles et slogans anti-israéliens : l’Iran marque le 47e anniversaire de la révolution islamique

L’Iran célèbre ce mercredi le 47e anniversaire de la révolution islamique, le "22 Bahman", par de vastes rassemblements organisés à travers le pays. À Téhéran comme dans d’autres grandes villes, les réseaux sociaux iraniens ont relayé de nombreuses images des défilés, mêlant démonstrations de soutien au régime et mises en scène à forte portée symbolique.

Dans la capitale, un dispositif visuel exposait des missiles iraniens ainsi que des débris de drones présentés comme israéliens, récupérés lors de la confrontation entre les deux nations en juin 2025. Des participants ont également brûlé des drapeaux israéliens et américains au cours des manifestations.

Les organisateurs avaient installé des cercueils factices recouverts du drapeau américain et ornés de photos de hauts responsables militaires américains, dont le chef d’état-major Randy George et le commandant du CENTCOM Brad Cooper. Des sympathisants du régime se sont photographiés devant ces installations.

Par ailleurs, des manifestants ont incendié une sculpture de Baal, ancienne divinité cananéenne, souvent présentée comme une figure satanique et symbole du mal, ornée d'une étoile de David et d'une photo du président Donald Trump, en scandant "Mort à Israël".

Les cortèges ont réuni non seulement des civils, mais aussi des responsables de premier plan, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi, le commandant de la force al-Qods des Gardiens de la Révolution, Ismaïl Qaani, et le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf.

Dans son discours, le président iranien Massoud Pezeshkian est revenu sur les manifestations survenues le mois dernier dans le pays. Il a dénoncé ceux qui auraient appelé à une intervention américaine pour renverser le régime, affirmant que les problèmes internes devaient être résolus par les Iraniens eux-mêmes. "Aucun véritable Iranien ne prend les armes contre un autre Iranien, n’incendie des mosquées ou des biens publics, et aucun homme libre n’invite un ennemi à intervenir", a-t-il déclaré, appelant à régler les différends "à l’intérieur du pays".