Mojtaba Khamenei hospitalisé à Qom dans un état critique, selon des sources diplomatiques

Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien désigné, est hospitalisé dans un état grave dans la ville de Qom, selon des informations publiées par le Times britannique.

D’après un document diplomatique cité par le journal, le fils d'Ali Khamenei, 56 ans, serait inconscient et dans l’incapacité d’exercer toute fonction décisionnelle depuis qu’il a été blessé lors de frappes attribuées aux États-Unis et à Israël, qui ont également coûté la vie à son père. Les informations reposeraient sur des renseignements partagés par les services américains et israéliens avec leurs alliés dans le Golfe.

Depuis le début du conflit, des informations contradictoires ont émergé sur son état de santé, certaines évoquant des blessures moyennes au visage et aux jambes, d'autres le disant dans le coma.

Le rapport souligne qu’il s’agit de la première fois que le lieu de résidence du dirigeant est rendu public. Située à environ 140 kilomètres au sud de Téhéran, Qom est considérée comme un centre majeur du chiisme et un pilier religieux de la République islamique.

« Mojtaba Khamenei est soigné à Qom dans un état critique et ne peut participer à aucune décision du régime », indique le document cité, alors que son absence prolongée de la scène publique alimente les spéculations sur sa capacité à gouverner. Bien que plusieurs déclarations lui aient été attribuées et diffusées par les médias d’État, aucune preuve audio ou visuelle récente n’a été fournie.

Les autorités iraniennes ont récemment diffusé une vidéo générée par intelligence artificielle montrant le nouveau dirigeant dans une salle de crise, tentant de démontrer qu’il reste aux commandes.

Parallèlement, des préparatifs sont en cours à Qom en vue des funérailles d’Ali Khamenei, éliminé le 28 février. Selon les informations disponibles, des infrastructures sont en cours d’aménagement pour accueillir un mausolée de grande envergure, susceptible de devenir un site central pour les sépultures de la famille.