"Montrer la richesse culturelle" : Nadeen Ayoub, première "Miss Palestine", veut "humaniser" l’image de son peuple

Pour la première fois, l'Autorité palestinienne sera représentée au concours Miss Univers, prévu en novembre en Thaïlande. Nadeen Ayoub, 27 ans, mannequin et diplômée en littérature anglaise et psychologie, portera l’écharpe de "Miss Palestine". Elle souhaite utiliser cette tribune pour « humaniser » l’image des Palestiniens et mettre en lumière la "richesse culturelle" de son pays.

Ayoub explique vouloir montrer que son peuple « n’est pas seulement défini par ses luttes et ses souffrances », mais aussi par « des enfants qui veulent vivre et des femmes qui ont des rêves ».

Ayant grandi entre la Judée-Samarie, les États-Unis et le Canada, elle partage aujourd’hui sa vie entre Ramallah, Amman et Dubaï, où elle a fondé une organisation pour former des créateurs de contenus dans les domaines du développement durable et de l’intelligence artificielle. Élue "Miss Palestine" en 2022, elle a participé à des concours internationaux avant de suspendre ses activités à la suite de la guerre déclenchée le 7 octobre 2023, après une attaque du Hamas en Israël. Pour Ayoub, sa participation est un acte militant : « Notre peuple a besoin d’une voix, nous ne voulons pas que notre identité soit effacée. » Elle entend ainsi représenter la "Palestine comme un pays à part entière" sur la scène mondiale.