Mort d'Ebrahim Raïssi : qui était vraiment celui que l'on surnommait "le boucher de Téhéran" ?

Le huitième président iranien, âgé de 63 ans, a été tué dans un accident d'hélicoptère dimanche, alors qu'il revenait d'une visite en Azerbaïdjan. Qui était celui que l'on surnommait "le boucher de Téhéran" ?

Né en 1960 et devenu orphelin de père à l'âge de 5 ans, Ebrahim Raïssi entame des études islamiques à l’âge de 15 ans dans la ville sainte chiite de Qom, au terme desquelles il obtient un doctorat de l'Université Hasheed Mutahari en jurisprudence et fondements du droit islamique. Il décroche également une maîtrise en droit international.

Après sa formation juridique, Raïssi est nommé en 1981 procureur général de la ville de Karaj, puis procureur adjoint de Téhéran en 1985. Un mandat qui en fait l'un des quatre responsables de l'exécution d'opposants au régime des ayatollahs en 1988, et qui lui vaudra le surnom de "boucher de Téhéran".

Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Les informations sur le nombre de personnes exécutées sur ses ordres ne sont pas tout à fait claires, mais on parle de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes assassinées en cinq mois (entre 4 482 et 30 000, selon les sources).

Raïssi continue ensuite à gravir les échelons du système judiciaire iranien.

Il était considéré comme un possible successeur du chef spirituel suprême, Ali Khamenei

En 2004 il est nommé vice-président de la Cour suprême du pays, puis en 2014, procureur général d'Iran. En 2016, il accède au poste non moins prestigieux de président du grand fonds caritatif Estan-y Quds-y Razavi, un fonds qui gère l'Imam Reza Mosquée, l'un des plus grands complexes au monde dédié à l'islam chiite. En 2019, il devient président de la Cour suprême de la République islamique.

C'est en 2021 qu'il est élu président du pays, après s'être présenté pour la seconde fois. Son élection a été soutenue par les cercles conservateurs du pays, au sein desquels il occupait une position prépondérante. Il est même considéré comme un possible successeur du chef spirituel suprême, Ali Khamenei.

Dans un discours prononcé à Téhéran en 2023, il avait notamment menacé de "détruire Haïfa et Tel Aviv"

Son mandat aura été marqué par la poursuite tous azimuts du développement du programme nucléaire du pays, le rapprochement avec la Russie et la Chine, une répression sanglante des manifestations ayant suivi la mort de Mahsa Amini, ainsi que la continuité d'une position sans concession vis-à-vis d'Israël, ennemi juré de la République islamique. Dans un discours prononcé à Téhéran en 2023, il avait notamment menacé de "détruire Haïfa et Tel Aviv". Et au contraire de ses prédécesseurs, Raïssi ne s'est pas contenté de mots et d'attaques indirectes via les proxys iraniens au Proche-Orient. Il restera ainsi dans l'histoire comme le premier président de la République islamique a avoir lancé une attaque directe de l'Iran contre l'Etat hébreu, par l'envoi de plus de 300 missiles et drones sur son territoire, le 13 avril dernier.