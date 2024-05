Mort de Raïssi : l'indifférence des Gazaouis

Les habitants de Gaza n'ont pas témoigné beaucoup de considération pour le président iranien Ebrahim Raissi, tué dans un accident d'hélicoptère, estimant qu'il n'avait pas réussi à alléger les "souffrances" dans le territoire palestinien.

Le Hamas, qui dirige la bande de Gaza et reçoit un soutien financier et militaire de l'Iran, a rendu hommage à Raïssi pour son "soutien à la résistance palestinienne et ses efforts inlassables de solidarité" avec les Palestiniens. Mais les habitants de la ville centrale de Deir al-Balah, une zone touchée par les combats entre le Hamas et les troupes israéliennes depuis l'attaque dévastatrice du groupe terroriste contre Israël le 7 octobre, ont déclaré à l'AFP que l'héritage de Raissi avait été terni "par son inaction face à leur situation". "Il ne nous a jamais soutenus, n'a jamais tenu ses promesses, n'a jamais appelé à un cessez-le-feu et n'a jamais été à nos côtés. Il ne nous concerne pas du tout", a déclaré Naji Khodeir, un habitant de la ville, qui accueille désormais un grand nombre de Gazaouis fuyant les combats plus au sud. "Il ne représente rien pour nous et rien pour Gaza", a déclaré Βilal Khodary, un habitant de Gaza déplacé. L'Iran a qualifié de "succès" l'attaque menée par le groupe le 7 octobre, mais a nié toute implication dans la prise d'assaut du sud d'Israël par des terroristes dirigés par le Hamas. Les habitants de Gaza sont plus préoccupés par leur situation humanitaire, qui, selon les groupes d'aide, est devenue critique en raison des combats. "Je ne pleure que pour mon peuple qui meurt chaque jour, pour les milliers de victimes et de martyrs qui tombent, et pour le fait que personne ne se soucie de nous", a déclaré Roba al-Azaiza, une habitante de Deir al-Balah. "Avec toutes les destructions et les dévastations auxquelles nous avons été confrontés, aucun pays n'a prêté attention à nous", a déploré Hossam Abdallah. "Pourquoi devrais-je m'intéresser à cet homme alors qu'il ne nous a apporté que la ruine ?", a-t-il conclu.