Moyen-Orient : "Un véritable bouleversement géopolitique en cours", souligne Fabrice Balanche

Articles recommandés -

Pour Fabrice Balanche, géographe et spécialiste du Moyen-Orient, les frappes israéliennes contre l'Iran marquent un "tournant de l'histoire" qui redessine la géopolitique régionale. Les premiers signes de ce bouleversement sont déjà visibles : la chute du régime syrien et l'affaiblissement du Hezbollah ont permis au Liban de sortir de l'orbite iranienne.

Effet domino régional

"En Syrie, on a un régime complètement opposé à l'Iran aujourd'hui", analyse Fabrice Balanche. Cette dynamique s'étend à l'Irak, où l'affaiblissement iranien devrait "rééquilibrer les pouvoirs entre sunnites et chiites" et permettre aux partis chiites opposés à Téhéran de prendre le dessus sur les milices pro-iraniennes. Au Yémen également, l'expert anticipe "un retournement de situation". Les répercussions dépassent le cadre moyen-oriental. Dans le Caucase et en Asie centrale, où l'Iran concurrence la Russie et la Turquie, "la Russie va profiter de l'affaiblissement de l'Iran" en Asie centrale, tandis que "le tandem Turquie-Azerbaïdjan" pourrait s'imposer dans le Caucase.

Le piège du détroit d'Ormuz

Face à cette débâcle, l'Iran conserve une carte majeure : le détroit d'Ormuz, par où transite 20% du pétrole mondial. M. Balanche n'exclut pas que le régime, "dans une lutte à mort jusqu'au boutiste", bloque ce passage stratégique en dernier recours. Mais ce serait "se mettre à dos la Chine", principal soutien iranien et premier destinataire des hydrocarbures moyen-orientaux.

Trump mise sur une guerre éclair

Concernant l'implication américaine, l'analyste souligne le "pari" de Donald Trump sur "une blitz, une guerre rapide" pour éviter un enlisement. "Si on veut que la guerre se termine rapidement, il va falloir que les États-Unis fournissent à Israël ces méga-bombes qui permettent de détruire les centres d'enrichissement enterrés", prévient-il.

Sans cette aide massive, les bombardements risquent de "se prolonger", compromettant la stratégie trumpienne de désengagement moyen-oriental.