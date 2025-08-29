Naftali Bennett : "Désarmer complètement l’Iran ou faire face à une crise majeure"

Articles recommandés -

L’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett a réagi vendredi à l’annonce du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne (E3) concernant l’activation du mécanisme de "snapback", qui vise à rétablir les sanctions internationales contre l’Iran. Il a salué "une étape importante et significative", tout en appelant à aller beaucoup plus loin.

Selon Bennett, Téhéran tentera désormais de "gagner du temps" en utilisant "ses tactiques habituelles de tromperie et de retard". Il a averti que les 30 prochains jours seront déterminants : "Soit nous parvenons à un démantèlement complet de la menace nucléaire et des activités terroristes iraniennes, soit il faudra imposer des sanctions massives."

L’ancien Premier ministre a insisté sur les conditions minimales à ses yeux : l’Iran doit abandonner son programme nucléaire, renoncer à l’enrichissement d’uranium, stopper le développement de ses missiles balistiques et de croisière et cesser tout soutien au terrorisme.

"Tout compromis serait une reddition", a prévenu Bennett, estimant qu’une position trop conciliante ne ferait que "préparer une crise bien plus grave dans l’avenir".