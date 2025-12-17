"Nahariya prépare-toi" : une banderole géante menaçant Israël installée au cœur de Téhéran

Une nouvelle banderole menaçante visant Israël a été installée par les autorités iraniennes sur la place de la Palestine, en plein cœur de Téhéran. Selon des images largement relayées sur les réseaux sociaux, le message vise directement la ville israélienne de Nahariya, dans le nord du pays, avec cette inscription explicite : "Nahariya prépare-toi pour la prochaine guerre".

Le visuel, accompagné d’images du Hezbollah, a été baptisé par les médias iraniens "Une autre défaite t’attend au Liban". "Il s'agit là d'un nouvel appel à la destruction de l'État d'Israël par l'Iran et ses mandataires, visant cette fois-ci notre frontière nord", a déclaré le porte-parole international de Tsahal, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani. "L'Iran ne se contente pas de paroles, il finance et arme le Hezbollah pour mettre ces menaces à exécution".

La mise en place de cette banderole intervient dans un contexte de fortes tensions entre Israël et le mouvement terroriste chiite libanais, soutenu par l’Iran, après plusieurs semaines d’affrontements le long de la frontière nord israélienne.

Le Hezbollah a ouvert un front contre Israël le 8 octobre 2023, au lendemain de l’attaque menée par le Hamas dans le sud du pays. Un an plus tard, le mouvement terroriste affirmait avoir mené 3 194 attaques contre Israël, visant aussi bien des forces et infrastructures militaires que des localités civiles. Ces chiffres incluaient plus d’un millier d’attaques contre des soldats, ainsi que plusieurs centaines contre des bases, équipements et "implantations" civiles, selon la terminologie employée par l’organisation.

La diffusion de cette banderole coïncide avec une période de grande nervosité sécuritaire dans le nord d’Israël. L’armée israélienne et les habitants de la région se disent depuis des mois préoccupés par le risque d’une offensive terrestre du Hezbollah, sur le modèle de l’attaque du 7 octobre. Le groupe était censé se retirer du sud du Liban dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur, mais l’armée israélienne affirme constater de nombreuses violations de cet accord. Elle dit avoir ciblé à plusieurs reprises des terroristes traversant le fleuve Litani, zone censée être démilitarisée.

La place de la Palestine est régulièrement utilisée par le régime iranien comme outil de guerre psychologique. En octobre dernier, une fresque représentant des otages israéliens enlevés par le Hamas, maculée de sang et accompagnée du message en hébreu "aucun otage ne sera libéré", y avait été dévoilée. La banderole incluait alors des visages de personnes déjà relâchées, renforçant la dimension provocatrice de l’opération.

Avec ce nouveau message visant Nahariya, Téhéran réaffirme son soutien au Hezbollah et envoie un signal direct à Israël, dans un climat régional toujours plus explosif.