Les États-Unis ont mené une spectaculaire opération de sauvetage en territoire iranien pour récupérer le navigateur d’un avion de chasse F-15 abattu vendredi, a confirmé le président Donald Trump. L’intervention, décrite par des sources américaines comme l’une des plus complexes jamais réalisées par les forces spéciales, s’est conclue sans pertes côté américain, malgré des affrontements et des conditions extrêmes.

Selon des responsables américains, le militaire blessé a été localisé après deux jours de recherches intensives, au terme d’une véritable course contre les forces iraniennes qui tentaient également de le capturer. L’opération a mobilisé des centaines de commandos, des dizaines d’avions de combat, des hélicoptères ainsi que des capacités avancées en matière de renseignement et de cyberopérations. Des frappes aériennes ont été menées contre des convois iraniens afin de les empêcher d’atteindre la zone où se cachait l’officier.

Livré à lui-même après son éjection, le navigateur aurait parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à pied avant de trouver refuge sur une crête montagneuse, tout en maintenant le contact avec les forces américaines grâce à un dispositif de communication sécurisé. Lors de l’arrivée des unités de secours, des échanges de tirs ont éclaté avec des forces locales, illustrant la dangerosité de la mission.

La phase d’extraction a été marquée par des difficultés logistiques : deux avions de transport initialement prévus pour l’évacuation sont tombés en panne sur une base avancée en Iran. Trois appareils de remplacement ont finalement permis d’évacuer l’ensemble des forces et le militaire secouru. Avant leur départ, les avions défectueux ont été détruits sur place pour éviter qu’ils ne tombent entre les mains iraniennes.

Le navigateur a ensuite été transféré au Koweït pour y recevoir des soins médicaux. Cette opération fait suite au sauvetage, la veille, du pilote du même appareil, récupéré lors d’une mission distincte impliquant des hélicoptères volant à basse altitude sous le feu ennemi. Donald Trump a salué un exploit inédit, affirmant qu’il s’agissait de la première fois que deux aviateurs américains étaient secourus séparément en profondeur en territoire ennemi, y voyant la preuve d’une supériorité aérienne totale des États-Unis dans la région.