"Ne considérez pas nos relations comme acquises" : menace des Emirats à Israël après les frappes à Doha

L'ambassadeur d'Israël aux Émirats arabes unis, Yossi Shelly, a été convoqué ce vendredi au ministère des Affaires étrangères à Abou Dhabi pour un entretien de clarification tendu. Officiellement, cette convocation faisait suite à l'opération militaire israélienne "Sommet du feu" menée mardi contre le Qatar, mais les Emirats ont saisi l'occasion pour réitérer leur avertissement contre l'annexion de la Judée-Samarie.

Lors de cet entretien, Abou Dhabi a réaffirmé sa position : les frappes à Doha constituent une "violation de la souveraineté qatarie". Le timing de l'opération a été particulièrement souligné, l'opération étant intervenue alors que les hauts dirigeants politiques du Hamas discutaient de la proposition du président Trump pour un accord global.

Face aux reproches, l'ambassadeur Shelly a maintenu la ligne de défense israélienne. Après "700 jours de guerre et tant que les otages sont retenus captifs, le moment est toujours opportun", a-t-il rétorqué, reprenant les arguments de Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien rappelle effectivement depuis l'attaque à Doha que "la direction du Hamas est celle qui a initié, organisé et même célébré le massacre du 7 octobre."

La ministre émirienne de la Coopération internationale, Reem Bint Ibrahim Al-Hashemi, a par ailleurs délivré un ultimatum à peine voilé concernant l'annexion : une telle mesure rendrait "très difficile" la poursuite des relations bilatérales.

"Ne nous prenez pas pour acquis et ne pensez pas que nous allons tout absorber sans réagir", a martelé la ministre selon des sources proches du dossier.

Cette mise en garde n'est pas nouvelle. La semaine dernière, les Émirats avaient déjà alerté que l'annexion constituait une "ligne rouge" portant "gravement atteinte à l'esprit des accords d'Abraham". Une déclaration inhabituelle qui avait surpris Jérusalem, habituée à des échanges plus feutrés avec son partenaire du Golfe.

Cette convocation illustre la fragilité croissante des accords d'Abraham, conclus en 2020 sous l'impulsion de Donald Trump. Les Émirats, pionniers de la normalisation avec Israël dans le monde arabe, semblent aujourd'hui à bout de patience face aux actions militaires israéliennes et aux projets d'annexion.