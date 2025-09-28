Négociations autour du plan Trump en 21 points : Israël refuse l’AP à Gaza, les pays arabes insistent

Selon des informations obtenues par i24NEWS, le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer ont rencontré ce dimanche soir, une nouvelle fois, l’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que le gendre du président américain, Jared Kushner. La réunion était consacrée au plan américain en 21 points visant à mettre fin à la guerre de Gaza.

« Une grande partie des discussions porte sur la formulation du plan », a confié une source proche du dossier. L’un des points de blocage majeurs concerne le rôle de l’Autorité palestinienne : Israël insiste pour qu’elle ne participe en aucun cas au futur gouvernement de Gaza, tandis que plusieurs États arabes exigent son implication.

En parallèle, une délégation égyptienne doit se rendre lundi à Doha pour rencontrer des responsables du Hamas. « Après la rencontre Trump-Netanyahou, l’attention se tournera vers les dirigeants du Hamas au Qatar », précise la même source. D’après des éléments à i24NEWS, le Hamas a déjà eu accès à plusieurs versions préliminaires du plan, mais pas encore au document final. Un responsable israélien a estimé dimanche qu’il est « difficile d’imaginer » le Hamas accepter, dès la première semaine d’application, la libération de l’ensemble des otages et son désarmement complet, deux conditions centrales posées par Israël et les États-Unis. Ces discussions illustrent l’ampleur des divergences entre les exigences israéliennes, les attentes arabes et la réalité sur le terrain, alors que Washington pousse pour un compromis historique.