Négociations Hamas-Israël : de nouvelles conditions retardent l'accord sur les otages (sources égyptiennes et palestiniennes)

De nouvelles conditions posées par Benjamin Netanyahou et la réponse du Hamas à ces exigences ont empêché la conclusion d'un accord de libération des otages ce week-end, selon des sources égyptiennes et palestiniennes citées par le journal londonien Al-Sharq Al-Awsat. Les négociations devraient reprendre la semaine prochaine au Caire.

Une source égyptienne bien informée révèle que les discussions indirectes entre Israël et le Hamas ont permis d'aboutir à plusieurs consensus significatifs. Les parties se seraient accordées sur le nombre d'otages à libérer dans une première phase, ainsi que sur la libération d'un nombre conséquent de prisonniers palestiniens, entre 700 et 900 personnes. Le Hamas insiste particulièrement sur la libération d'Ahmad Saadat et de Marwan Barghouti dès cette première étape.

Les négociations ont également abouti à un accord sur le retrait progressif des forces israéliennes de l'axe Philadelphie, qui devrait s'étendre sur une période de six semaines. Ce retrait s'accompagnerait d'un arrangement pour la gestion palestinienne du passage de Rafah, avec une présence européenne et d'autres forces internationales encore à déterminer. Un accord a également été trouvé concernant le contrôle sécuritaire de l'axe Netzarim. Côté israélien, de nouvelles exigences sont apparues. Une source palestinienne indique qu'Israël demande une liste préalable des otages encore en vie et insiste sur l'expulsion à l'étranger des prisonniers palestiniens condamnés à de longues peines qui seraient libérés dans le cadre de l'accord. Sur le plan diplomatique, une délégation sécuritaire américaine est restée à Doha après le départ du directeur de la CIA, William Burns, jeudi dernier. Les sources indiquent que l'accord pourrait être mis en œuvre au début de l'année 2025, soit avant l'entrée en fonction potentielle de Donald Trump, soit dans la première semaine suivant son installation le 20 janvier. Les prochains jours s'annoncent cruciaux avec l'arrivée attendue au Caire de délégations palestiniennes et israéliennes pour finaliser les discussions. William Burns pourrait également rejoindre les négociations dans leur phase finale. Les sources diplomatiques estiment que si Israël ne tarde pas à conclure et si les différends sont résolus, un accord pourrait être annoncé avant la fin du mois en cours.