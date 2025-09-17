Négociations Israël-Syrie : un accord de sécurité loin d'être finalisé

Articles recommandés -

Contrairement aux rapports optimistes de ces derniers jours, les discussions de sécurité entre Israël et la Syrie restent dans l'impasse. Deux hauts responsables familiers du dossier ont confié à i24NEWS que "des divergences substantielles subsistent entre les parties".

Bien que le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer ait rencontré son homologue syrien Asaad al-Shaibani, et malgré les efforts de Washington pour faciliter les négociations, aucune percée n'est attendue dans l'immédiat. "Aucun accord n'est prévu la semaine prochaine, et aucune rencontre entre Netanyahu et le président syrien Ahmed al-Sharaa n'est programmée", précise l'une des sources.

Le principal point d'achoppement concerne le contrôle de la zone tampon dans le sud de la Syrie, selon les informations d'i24NEWS. Un responsable reste toutefois prudent : "Une percée sous la pression des États-Unis demeure possible, mais à ce stade, les chances sont faibles. Pour l'instant, cela ne paraît pas réaliste."

Ces révélations contrastent avec les informations d'Independent Arabia, qui évoque un accord de sécurité "historique" en préparation, avec plus de 95% des termes déjà approuvés et des discussions dans leur phase finale.

L'accord envisagé comporterait plusieurs volets ambitieux : un retrait israélien des zones conquises après le 8 décembre 2024 (à l'exception de deux positions stratégiques sur le mont Hermon), un report de la question épineuse du plateau du Golan, et des engagements mutuels contraignants. Du côté syrien, cela inclurait des limitations strictes sur les activités liées à l'Iran et l'engagement d'empêcher toute attaque contre Israël depuis le territoire syrien. Israël, de son côté, promettrait de ne pas interférer dans les affaires intérieures syriennes tout en reconnaissant officiellement le gouvernement du président intérimaire Ahmed al-Sharaa.

Selon Independent Arabia, une rencontre tripartite était prévue à Londres entre le ministre syrien des Affaires étrangères al-Shaibani, Ron Dermer, l'ambassadeur américain en Turquie et l'envoyé spécial américain pour la Syrie, Tom Barrack. Le président Donald Trump aurait même souhaité annoncer personnellement l'accord lors d'une cérémonie à Washington avant la fin du mois.

Cependant, l'hésitation syrienne concernant une éventuelle rencontre avec Netanyahu - dans le contexte du conflit en cours à Gaza et sous la pression américaine - a considérablement compliqué le processus diplomatique.