Négociations pour un accord global sur les otages : Washington tente de relancer les discussions

L’émissaire américain Steve Witkoff mène actuellement des négociations en coulisses pour relancer les pourparlers en vue d’un accord global sur la libération des otages israéliens, ont confirmé à i24NEWS deux sources proches du dossier.

Selon l’une d’elles, la récente déclaration du Hamas, dans laquelle l’organisation détaille ses exigences, a permis de clarifier les positions des deux camps. Le Hamas affirme être prêt à un accord prévoyant la libération de tous les otages en échange de la libération d’un nombre convenu de prisonniers palestiniens, de la fin de la guerre à Gaza, du retrait complet de Tsahal et de la réouverture des points de passage pour l’aide humanitaire et la reconstruction.

À Jérusalem, le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté cette proposition, la qualifiant de « manipulation ». Israël exige la libération des otages, le désarmement du Hamas, la démilitarisation de la bande de Gaza, ainsi qu’un contrôle sécuritaire israélien et la mise en place d’un gouvernement civil alternatif qui ne menace pas l’État hébreu. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a également dénoncé une « illusion », accusant le Hamas de vouloir conserver son influence à Gaza, sur le modèle du Hezbollah au Liban, même sans gouverner directement le territoire. Des responsables israéliens estiment que cette annonce du Hamas répond à un message récent de Donald Trump, qui appelait à mettre fin aux accords partiels concernant la libération des otages et à avancer vers un accord complet et définitif.