Négociations sur le nucléaire : l'Iran joue la montre face à Trump

Alors que l'Iran s'apprêterait à donner une réponse négative à la proposition américaine sur le nucléaire, l'expert Behnam Ben Taleblu décrypte sur i24NEWS la stratégie de Téhéran dans ces négociations cruciales.

Une stratégie du temps

"La République islamique joue tous les risques et met tous les œufs dans le même panier", analyse Ben Taleblu. Selon lui, le régime iranien comprend qu'il est en position de faiblesse mais mise sur une stratégie temporelle : "Plus longtemps ils resteront à table, plus ils créeront de confusion entre Israël et les Américains sur l'option militaire préventive."

L'Iran chercherait ainsi à repousser une éventuelle attaque en maintenant les négociations ouvertes, particulièrement avant les réunions de l'ONU d'octobre. "Les Iraniens ne disent jamais oui ou non, ils disent 'oui et' ou 'non mais'", souligne l'expert.

Trump durcit sa position

Donald Trump souhaite manifestement un accord, mais la question centrale reste l'enrichissement d'uranium sur sol iranien. Si le président a évoqué publiquement la possibilité d'un enrichissement à niveau bas, il a simultanément déclaré sur les réseaux sociaux qu'il n'y aurait "pas d'enrichissement iranien en Iran".

Ben Taleblu observe "un durcissement et une unification de la position Trump" ces six dernières semaines, avec désormais un "consensus : pas d'enrichissement" partagé par toute l'administration.

L'option militaire en arrière-plan

En cas d'échec des négociations, l'expert estime crucial que Washington maintienne la pression militaire : "Il est impératif que l'Amérique soit considérée comme soutenant Israël sur l'option crédible d'une attaque militaire."

Une intervention israélienne pourrait selon lui déclencher "une option américaine en suivi" pour détruire les installations souterraines les plus profondes que seuls les États-Unis peuvent atteindre. "Si les Iraniens ne croient pas que la survie du régime est en jeu, ils ne négocieront pas honnêtement", conclut-il.