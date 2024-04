Netanyahou est le principal responsable de l'attaque iranienne contre Israël, selon Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou était le principal responsable de l’attaque massive de drones et de missiles iraniens lancés sur Israël samedi soir, a rapporté l’AFP. "Le principal responsable de la tension qui a saisi nos cœurs le soir du 13 avril est Netanyahou et son administration sanglante", a-t-il dit lors d'une allocution télévisée.

GPO

"Ceux qui ont gardé le silence pendant des mois sur l'attitude agressive d'Israël ont immédiatement condamné la réponse iranienne mais c'est Netanyahou lui-même qui devrait être condamné en premier", a-t-il ajouté. Erdogan a déclaré que l'attaque du 1er avril contre le consulat iranien à Damas, attribuée à Israël, violait le droit international et "était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase".

Alors qu'Israël et la Turquie ont officiellement annoncé en août 2022 qu'ils normaliseraient leurs relations en renvoyant leurs ambassadeurs et consuls, après des années de tensions, Erdogan a repris ses fréquentes attaques verbales contre Israël depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre.

Erdogan a notamment a déclaré que Netanyahou "a commis l'une des plus grandes atrocités de ce siècle à Gaza et a déjà inscrit son nom dans l'histoire comme le boucher de Gaza", avant d’affirmer il y a un mois qu’Israël et Netanyahou étaient "comme les nazis d'aujourd'hui". Il a également plusieurs fois accusé Israël de "génocide".