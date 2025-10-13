Netanyahou privé de sommet à Charm el-Cheikh sous la pression de plusieurs pays arabes et européens

La décision du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d’annuler son déplacement à Charm el-Cheikh aurait été prise après de fortes pressions exercées par plusieurs pays, dont la Turquie, l’Espagne, l’Irak et l’Afrique du Sud, selon une source arabe citée par i24NEWS.

Ces États auraient demandé à l’Égypte d’empêcher la participation du dirigeant israélien au sommet international sur la paix à Gaza, affirmant qu’ils refuseraient de laisser survoler leur territoire à l’avion de Netanyahou en raison du mandat d’arrêt émis à son encontre par la Cour pénale internationale (CPI).

Des messages similaires auraient été transmis au Caire par des proches du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, estimant que « ce n’est pas le moment pour une poignée de main avec Netanyahou ».

Dans le même temps, un collectif de journalistes égyptiens, soutenu par la fondation Hind Rajab, aurait exploré la possibilité de déposer une requête devant un tribunal local afin d’obtenir un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien.

Selon la même source, après plusieurs consultations internes, notamment avec les services de sécurité, les autorités israéliennes ont préféré éviter toute « situation embarrassante » et confirmé que Netanyahou ne se rendrait finalement pas à Charm el-Cheikh, où Donald Trump copréside le sommet consacré à la mise en œuvre du cessez-le-feu à Gaza.