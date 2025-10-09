"Nous avons reçu des garanties américaines assurant la fin de la guerre" (responsable du Hamas)

Khalil al-Hayya, le principal négociateur du Hamas pour le cessez-le-feu annoncé ce jeudi, a prononcé son premier discours depuis la conclusion de l’accord, confirmant les termes de l’entente et affirmant que le mouvement terroriste islamiste avait reçu des « garanties américaines » assurant la fin durable de la guerre à Gaza.

« Nous avons agi de manière responsable face au plan du président Donald Trump », a-t-il déclaré, précisant que l’accord prévoit la fin des combats, le retrait d’Israël de la bande de Gaza et un vaste échange de prisonniers. Al-Hayya a indiqué que le Hamas avait obtenu des « garanties des médiateurs et des Américains que la guerre est terminée pour une durée indéterminée ».

Le responsable palestinien a remercié les pays médiateurs — l’Égypte, le Qatar et la Turquie — ainsi que l’Iran et le Yémen, deux alliés régionaux du Hamas. L’accord inclut la libération de 250 prisonniers palestiniens condamnés à perpétuité et de 1 700 détenus originaires de Gaza arrêtés après l’attaque du 7 octobre 2023.