"Nous combattons les Juifs, pas le sionisme", déclare Ahed Tamimi

La militante palestinienne Ahed Tamimi a suscité une vive polémique après des propos tenus lors d’un podcast en arabe diffusé au début du mois. Dans cet entretien, la jeune femme de 24 ans, figure controversée de la lutte palestinienne, a affirmé que les Palestiniens "ne combattent pas le sionisme, mais les Juifs".

Tamimi, connue pour ses positions radicales, a estimé qu’il n’existe aucune distinction entre judaïsme et sionisme : "Depuis mon enfance, j’ai toujours considéré que le judaïsme et le sionisme étaient identiques. Si un Juif refuse cette définition, il peut rejoindre ma lutte contre le sionisme."

La militante a également déclaré que, selon elle, "le judaïsme est une occupation" et que cette idée devrait être transmise aux enfants palestiniens. Dans un passage particulièrement virulent, elle a ajouté : "Nous sommes supérieurs au reste du monde, car nous sommes les seuls à combattre l’injustice, au prix de nos vies et de notre humanité."

Dans le même podcast, Tamimi s’en est également prise aux pays occidentaux, accusant leur gestion de l’aide humanitaire pour Gaza d’être "paternaliste". Elle a affirmé que l’aide finirait malgré tout par parvenir aux Gazaouis.

https://x.com/i/web/status/1957103123916374347

Plus inquiétant encore, elle a exprimé le souhait d’un conflit mondial généralisé : "J’en suis arrivée à souhaiter une Troisième Guerre mondiale. Qu’ils larguent des bombes nucléaires, qu’ils détruisent le monde entier, pour que les Palestiniens ne soient pas les seuls à souffrir."

Ahed Tamimi est devenue une figure médiatisée en 2018, lorsqu’elle a été condamnée par un tribunal israélien à huit mois de prison pour agression contre un soldat de Tsahal, incitation à la violence et entrave aux forces de sécurité. Elle a de nouveau été arrêtée en novembre 2023 pour soupçons d’incitation à la violence, avant d’être libérée un mois plus tard dans le cadre d’un accord d’échange entre Israël et le Hamas durant une trêve temporaire.