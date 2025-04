"Nous ne permettrons à personne de nous désarmer" : le Hezbollah rejette l'idée d'intégrer l'armée libanaise

Le secrétaire général du Hezbollah, Naim Qassem, a prononcé vendredi soir un discours depuis son lieu de résidence au Liban, envoyant des messages fermes concernant la volonté de l'organisation de conserver ses armes. "Nous ne permettrons à personne de désarmer la résistance. Cette idée doit être retirée du dictionnaire", a-t-il déclaré. Cette déclaration contredit directement les propos du président libanais Joseph Aoun, qui avait affirmé plus tôt cette semaine que l'organisation serait désarmée et que ses membres seraient intégrés dans l'armée nationale.

Une opposition frontale au président libanais

Dans son discours, Qassem a précisé : "Il y a des voix au Liban qui prétendent que le problème principal est l'armement du Hezbollah. C'est un service gratuit rendu à Israël et cela n'arrivera pas. Nous ne permettrons à personne de désarmer le Hezbollah et la résistance - nous confronterons quiconque attaque la résistance et quiconque œuvre à son désarmement, exactement comme nous avons confronté Israël." Cette position représente un défi direct aux déclarations du président Joseph Aoun, qui avait accordé mardi dernier une interview au journal "Al-Arabi Al-Jadid", dans laquelle il affirmait vouloir négocier le désarmement du Hezbollah avec les membres de l'organisation. Selon le président, les combattants seraient intégrés dans l'armée nationale, mais sans créer d'unités spécifiques composées d'anciens membres du Hezbollah, une approche qui, selon lui, viserait à éviter une guerre civile.

Accusations contre Israël sur le cessez-le-feu

Qassem a également accusé Israël de violer les conditions de l'accord de cessez-le-feu en menant des attaques quotidiennes au Liban depuis sa signature, alors que, selon lui, le Hezbollah respecte sa part de l'accord. "Israël a attaqué le Liban plus de 2 700 fois depuis la signature de l'accord", a-t-il affirmé. "Aujourd'hui, nous donnons une chance à la diplomatie", a poursuivi le secrétaire général du Hezbollah, "mais cette opportunité n'est pas illimitée." Il a ajouté une menace à l'encontre d'Israël : "Nous avons des options et nous n'avons peur de rien. Si vous voulez essayer, alors continuez, et vous verrez en temps voulu que c'est nous qui déciderons."

Un contexte de tensions persistantes

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues au Liban, où le président tente de réaffirmer l'autorité de l'État face aux milices armées, notamment le Hezbollah, qui maintient une présence militaire significative dans certaines régions du pays. Le président Aoun avait également demandé aux Américains de faire pression sur Israël pour qu'il cesse ses frappes au Liban, tentant ainsi de gérer la situation sur deux fronts : réduire les tensions avec Israël tout en cherchant à renforcer la souveraineté nationale libanaise.

La position intransigeante du Hezbollah sur son désarmement illustre la complexité de la situation politique au Liban et les défis considérables auxquels fait face le gouvernement pour affirmer son autorité sur l'ensemble du territoire national.