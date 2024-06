"Nous ne voulons pas de guerre totale, car notre combat est un front de soutien" (Nasrallah)

Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'est exprimé ce mercredi sur la situation avec Israël dans le cadre d'une cérémonie à la mémoire du commandant terroriste du Hezbollah Taleb Sami Abdallah, éliminé la semaine dernière.

"Ce front libanais a été très utile et les opérations continuent jusqu'à aujourd'hui. Elles sont militaires, de terrain et également psychologiques ! Les cris de l'ennemi, ses menaces, ses intimidations, n’ont aucune incidence ni aucun impact", a-t-il déclaré. "Nous disons que nous ne voulons pas de guerre totale, car notre combat est un front de soutien. L'ennemi en parle, mais il ne peut le faire", a-t-il affirmé en ajoutant que "le résultat de cette pression du front libanais ainsi que des fronts yéménite, irakien,…, se traduit également par une influence dans les négociations indirectes entre les autorités palestiniennes et l'ennemi !". "Le Pentagone et les Britanniques eux-mêmes reconnaissent un échec sur le front au Yémen. Ils ont utilisé tous les moyens possibles : renseignements, navires de guerre, munitions, … Et pourtant, ils ont encore échoué ! Quelles que soient nos intentions, que nous voulions une guerre totale ou non, l'ennemi est obligé de rester prêt dans le nord du pays", a poursuivi le chef terroriste. Evoquant la situation à Gaza, Nasrallah avance que "les succès sur le terrain à Gaza et les pertes subies par l'ennemi le conduisent à la déroute." "Et pourtant, ils prétendent toujours être "la plus forte armée de la région !" Ils ne parviennent même pas à gérer la situation à Rafah, qui est assiégée depuis plusieurs semaines", a-t-il lancé. Revenant sur les images de Haïfa diffusées par son parti mardi, Nasrallah affirme que "le clip vidéo publié hier, de quelques minutes, a été raccourci. Mais on a plusieurs heures de tournage au-dessus de Haïfa ! Nous avons de longues heures de tournage de Haïfa, de ce qu'il y a avant et après Haïfa".