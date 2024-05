"Nous prendrons pour cible tous les navires qui se dirigent vers les ports israéliens" (Houthis)

Les Houthis du Yémen prendront pour cible les navires se dirigeant vers les ports israéliens dans toute zone à leur portée, a déclaré le porte-parole militaire Yahya Sarea lors d'un discours télévisé vendredi.

"Nous prendrons pour cible tous les navires qui se dirigent vers les ports israéliens de la mer Méditerranée, dans toutes les zones que nous pourrons atteindre", a-t-il déclaré.

(AP Photo/Osamah Abdulrahman)

Depuis novembre, les militants houthis, alliés à l'Iran, ont lancé des attaques répétées de drones et de missiles sur des navires empruntant les canaux de navigation cruciaux de la mer Rouge, du détroit de Bab al-Mandeb et du golfe d'Aden, afin de montrer leur soutien aux Palestiniens dans la guerre de Gaza. Cette situation a contraint les chargeurs à réorienter leurs marchandises vers des trajets plus longs et plus coûteux autour de l'Afrique australe et a alimenté les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise le Moyen-Orient.