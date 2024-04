"Nous renforçons notre état de préparation et étendons nos opérations contre le Hezbollah" (Yoav Gallant)

S'exprimant lors d'un exercice de préparation du front intérieur à Haïfa, le ministre de la défense Yoav Gallant a déclaré mercredi qu'Israël "accroît sa préparation, et en même temps nous étendons nos opérations contre le Hezbollah, contre d'autres entités qui nous menacent, nous frappons nos ennemis dans tout le Moyen-Orient".

Selon lui, l'un des principaux problèmes auxquels Israël est confronté est de savoir comment permettre à quelque 80 000 Israéliens déplacés de rentrer chez eux dans le nord d'Israël, alors que le Hezbollah mène des attaques quotidiennes.

"Nous préférons un accord qui aboutira à l'élimination de la menace, mais nous devons nous préparer à l'éventualité d'un recours à la force au Liban, qui peut également prendre en compte le scénario que nous décrivons ici, à savoir un scénario de guerre, et nous devons nous préparer à cette question et comprendre que cela peut arriver", explique M. Gallant. "Nous devons être prêts à faire face à tous les scénarios et à toutes les menaces, qu'il s'agisse d'ennemis proches ou lointains", ajoute-t-il. L'exercice a permis d'évaluer la coordination entre les autorités locales, les ministères et les services de secours dans un scénario de guerre, "à la lumière de la nécessité croissante de ramener les habitants du nord dans leurs foyers", selon le ministère de la défense.