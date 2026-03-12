"Nous vengerons nos martyrs" : le nouveau guide suprême iranien multiplie les menaces

Le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, fils de l’ancien dirigeant Ali Khamenei, s’est exprimé pour la première fois jeudi dans une déclaration lue à la télévision d’État. Dans un discours, il a multiplié les avertissements à l’égard des États-Unis et de leurs alliés dans la région, tout en appelant la population iranienne à l’unité.

Mojtaba Khamenei a notamment affirmé que les bases militaires américaines présentes au Moyen-Orient pourraient devenir des cibles. Il a exhorté les pays qui les accueillent à les fermer immédiatement, estimant qu’elles constituent des points d’appui pour des actions hostiles contre l’Iran.

Le nouveau dirigeant a également évoqué la possibilité de représailles contre les ennemis de la République islamique. «L’Iran ne s’abstiendra pas de venger le sang de ses martyrs», a-t-il déclaré, ajoutant que son pays réclamerait des «indemnités» à ses adversaires ou «détruirait leurs biens en conséquence».

Sur le plan stratégique, Mojtaba Khamenei a aussi appelé à maintenir fermé le détroit d’Ormuz, passage maritime crucial pour le commerce mondial du pétrole. Selon lui, cette mesure pourrait servir d’instrument de pression dans le contexte des tensions régionales.

Dans son allocution, le nouveau guide suprême a également appelé à l’unité nationale et à la mobilisation populaire, notamment à l’occasion de la Journée de Qods. Cet événement annuel, organisé en Iran et dans plusieurs pays alliés, vise à protester contre le contrôle israélien sur Jérusalem et à afficher un soutien à la cause palestinienne.

«Le front de résistance fait partie intégrante des valeurs de la révolution islamique», a-t-il affirmé, réaffirmant ainsi l’engagement de Téhéran envers les groupes et mouvements hostiles à Israël dans la région. Mojtaba Khamenei a également remercié «l’axe de la résistance» au Yémen, au Liban et en Irak.