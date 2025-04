Nouvelle explosion à Ispahan en Iran : un mort et deux blessés

La chaîne Al Arabiya Al Hadath a rapporté mardi une explosion dans un entrepôt appartenant à une entreprise d'industries chimiques à Ispahan, en Iran, faisant un mort et deux blessés. L'agence de presse iranienne ISNA indique que les causes de l'incident sont en cours d'investigation et que l'explosion a également endommagé le toit et la structure du bâtiment. Selon l'agence ILNA, qui a publié une photo de l'entrepôt en flammes décrit comme une "usine de feux d'artifice", deux personnes ont perdu la vie et une autre a été blessée. D'après ces informations, l'une des victimes est décédée sur place tandis que la seconde a succombé à ses blessures en route vers l'hôpital. Le blessé a été transporté pour recevoir des soins. L'incident s'est produit vers 10h30, heure locale.

Cette explosion survient trois jours après un incident bien plus meurtrier dans le port de Bandar Abbas, qui avait causé la mort d'au moins quarante personnes et fait environ 800 blessés. L'agence de presse iranienne Nour News avait alors attribué l'explosion à un grand réservoir de carburant, tandis que d'autres médias affirmaient que la cause demeurait inconnue.

En parallèle, un porte-parole de la marine des Gardiens de la Révolution a démenti les informations concernant le stockage de propulseurs de missiles à Bandar Abbas : "Le port de Rajai est exclusivement commercial. Aucune marchandise militaire n'y transite." La veille, le directeur général de l'entreprise d'infrastructures de télécommunications iranienne avait annoncé à une agence de presse nationale que le pays avait repoussé une cyberattaque d'envergure. L'agence Reuters a qualifié cet incident de "l'une des cyberattaques les plus vastes et les plus complexes jamais dirigées contre des infrastructures iraniennes."