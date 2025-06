Nucléaire iranien : Téhéran renforce ses défenses avant de rejeter l'offre américaine

L'Iran intensifie le déploiement de ses systèmes de défense aérienne alors que Téhéran devrait rejeter la nouvelle proposition d'accord nucléaire américaine, selon un rapport du Financial Times publié dimanche. Mohammad Baqeri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a déclaré en mai observer "une amélioration impressionnante des capacités du système de défense aérienne du pays". Il a précisé que les investissements militaires ont connu "une augmentation multiple". "Les ennemis de la nation iranienne doivent comprendre que toute violation de notre espace aérien leur causera des dommages considérables", a-t-il averti.

Des analyses d'images satellites révèlent que l'Iran a relocalisé plusieurs lanceurs de missiles antiaériens à proximité de sites nucléaires stratégiques comme Natanz et Fordow. Cette manœuvre intervient alors que les frappes israéliennes d'octobre et avril 2024 ont détruit ou endommagé une partie significative des systèmes antiaériens les plus sophistiqués du pays, notamment les S-300 russes longue portée. Malgré ces pertes, les experts estiment que de nombreux composants demeurent opérationnels ou ont été réparés ces derniers mois. L'Iran a d'ailleurs exhibé publiquement du matériel militaire lors des célébrations de la Journée de l'armée en mai, présentant un lanceur S-300 et un camion radar.

"Il ne fait aucun doute que l'Iran cherche à réfuter l'affirmation selon laquelle ses systèmes de défense avancés ont été détruits", analyse Nicole Gryzewski de l'Institution Carnegie. Parallèlement, les négociations nucléaires se poursuivent entre Washington et Téhéran. Les États-Unis ont transmis samedi une nouvelle proposition d'accord nucléaire via le ministre des Affaires étrangères omanais. Cependant, un diplomate proche de l'équipe de négociation iranienne indique lundi que Téhéran s'apprête à rejeter cette offre, la qualifiant de "non-starter".