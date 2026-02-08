Nucléaire : l’Iran défie Washington et refuse de cesser d'enrichir de l’uranium

L’Iran a de nouveau affiché une ligne de fermeté face aux pressions américaines sur son programme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que son pays ne renoncerait "jamais" à l’enrichissement de l’uranium, même si un conflit armé devait lui être "imposé". Des déclarations destinées à répondre aux menaces répétées de Washington et au renforcement de la présence militaire américaine dans la région.

S’exprimant lors d’un forum, Araghchi a insisté sur le fait que l’Iran avait "payé un prix très lourd" pour ce qu’il qualifie de programme nucléaire pacifique. "Personne n’a le droit de dicter notre comportement", a-t-il lancé, deux jours après une rencontre à Oman avec l’émissaire américain Steve Witkoff. Il a également balayé les démonstrations de force américaines, assurant que le déploiement naval des États-Unis dans le Golfe "ne fait pas peur" à la République islamique.

Ces propos interviennent dans un contexte de tensions accrues avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump a récemment menacé de recourir à la force pour contraindre l’Iran à conclure un accord sur le nucléaire, tout en ordonnant un renforcement des troupes dans la région. Washington justifie cette posture par la situation intérieure iranienne, marquée par une répression sanglante de manifestations nationales ayant fait des milliers de morts et entraîné des dizaines de milliers d’arrestations.

Avant la guerre survenue l’an dernier avec Israël et les États-Unis, l’Iran enrichissait l’uranium jusqu’à un taux de 60 %, un niveau très proche du seuil militaire. L’Agence internationale de l’énergie atomique a souligné qu’il s’agissait d’un cas unique au monde : aucun autre pays non doté de l’arme nucléaire n’a atteint un tel degré d’enrichissement.

À Washington, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a rappelé que toute reprise des discussions avec Téhéran devait dépasser la seule question du nucléaire. Selon lui, les négociations doivent également porter sur le programme de missiles balistiques iranien, le soutien de l’Iran à des groupes terroristes par procuration dans la région, ainsi que sur "le traitement de sa propre population".