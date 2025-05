Offensive à Gaza : pourquoi Israël change radicalement de stratégie militaire

Après 19 mois d'opérations militaires dans la bande de Gaza, l'armée israélienne s'apprête à entrer dans une nouvelle phase stratégique fondamentalement différente des précédentes. Le cabinet de sécurité vient d'approuver un plan d'élargissement des opérations qui marque un tournant décisif dans la manière dont Tsahal entend combattre le Hamas. Analyse des implications de ce changement de paradigme.

D'une stratégie de raids à une occupation permanente

Jusqu'à présent, la stratégie israélienne consistait en des opérations ponctuelles : l'armée pénétrait dans une zone, l'évacuait de la présence terroriste, puis se retirait. Ce modèle a montré ses limites, comme l'explique Matthias Inbar, analyste pour i24NEWS : "Juste après le départ de l'armée israélienne, généralement, les terroristes qui se cachaient dans les tunnels reprenaient position sur le territoire." Cette inefficacité chronique explique les multiples interventions dans les mêmes secteurs, avec "les batailles de Shuja'iyya, les batailles de Jabaliya, et de nombreuses opérations à Khan Younès qui n'ont pas permis d'éradiquer durablement la présence du Hamas. Le nouveau plan, proposé par le chef d'état-major Eyal Zamir, représente un changement radical : il s'agit désormais de "prendre le contrôle du territoire" et d'"étouffer véritablement le Hamas" en maintenant une présence militaire permanente. L'objectif est de traquer le mouvement terroriste islamiste jusque dans ses derniers retranchements, alors que selon un briefing sécuritaire, "il y a toujours une organisation militaire du Hamas à Khan Younès, à Gaza-ville ou dans les villes du centre."

La séparation entre aide humanitaire et combat militaire

L'innovation majeure de ce plan réside dans la séparation nette entre l'action militaire et l'aide humanitaire. "La nouveauté, c'est qu'il n'y a pas eu une armée au monde qui, de sa main gauche, combat les terroristes, et de sa main droite, donne l'oxygène aux terroristes, c'est-à-dire l'aide humanitaire," souligne l'analyste. Concrètement, ce plan prévoit que la gestion de l'aide humanitaire soit confiée à "un organisme tiers" afin que "le Hamas ne devrait pas avoir accès normalement sur le papier à l'aide humanitaire." Cette séparation permettrait à Tsahal de se concentrer exclusivement sur les opérations militaires sans avoir à gérer simultanément les problématiques humanitaires qui compliquent considérablement sa mission.

Le risque calculé pour les otages

Cette nouvelle approche n'est pas sans risques. Selon des fuites citées par i24NEWS, le chef d'état-major aurait averti le gouvernement : "Est-ce que vous réalisez que cette nouvelle phase constitue un risque ? Nous risquons de perdre des otages." Cette préoccupation fait écho aux menaces répétées du Hamas d'exécuter les otages en cas d'opération militaire d'envergure. Cependant, Eyal Zamir semblerait convaincu que seule une pression militaire maximale pourra contraindre le Hamas à libérer les otages. Il s'appuierait sur le précédent de Gilad Shalit, soldat israélien détenu pendant cinq ans à Gaza et libéré en 2011 en échange de 1 000 prisonniers palestiniens. Pour le chef d'état-major, la pression militaire demeure "la seule manière de pouvoir forcer le Hamas" à négocier.

Les incertitudes de cette nouvelle stratégie

Cette stratégie d'occupation permanente soulève plusieurs questions. Notamment, comme le relève Matthias Inbar : "Si dans une semaine le Hamas dit 'Ok, je suis d'accord, on signe un accord de cessez-le-feu', que va-t-il se passer pendant 30, 40 jours ? Est-ce que Tsahal est prête à rester positionnée sans opérer pendant 30 à 40 jours ?" La capacité de l'armée israélienne à maintenir une présence statique pendant une période prolongée reste incertaine, tout comme l'impact qu'aurait une telle occupation sur les négociations en cours pour un cessez-le-feu. Ce changement de paradigme militaire représente donc un pari risqué, mais qui traduit la conviction des responsables militaires israéliens que seule une pression constante et territorialisée pourra venir à bout du Hamas et permettre la libération des otages encore détenus dans la bande de Gaza, 19 mois après l'attaque du 7 octobre 2023.