Oman appelle Washington et Téhéran à renouer le dialogue

Le sultanat d’Oman a exhorté samedi les États-Unis et l’Iran à reprendre les négociations, interrompues depuis la guerre Israël-Iran survenue en juin. S’exprimant lors du Dialogue de Manama à Bahreïn, le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Boussaïdi a déclaré :

« Nous voulons reprendre les négociations entre l’Iran et les États-Unis. »

Oman avait accueilli cinq cycles de discussions bilatérales cette année avant que les pourparlers ne soient suspendus. « Trois jours seulement avant le sixième round, qui aurait pu être décisif, Israël a déclenché ses bombes et missiles dans un acte de sabotage illégal et meurtrier », a déploré le chef de la diplomatie omanaise.

Ces discussions, menées par l’intermédiaire du sultanat, portaient principalement sur le programme nucléaire iranien. Elles ont été interrompues après l’attaque israélienne du 13 juin contre l’Iran, qui a provoqué une guerre éclair de douze jours à laquelle Washington s’est associé.

Les pays occidentaux et Israël soupçonnent Téhéran de vouloir développer une arme nucléaire, accusation que la République islamique rejette fermement, affirmant poursuivre un programme civil.

Badr al-Boussaïdi a également appelé les pays du Golfe à engager un dialogue régional inclusif avec l’Iran, l’Irak et le Yémen :

« Le Conseil de coopération du Golfe s’est trop longtemps contenté d’observer et d’isoler l’Iran. Cela doit changer. »

Oman, fidèle à sa tradition de médiation discrète, entend relancer un mécanisme de concertation régionale pour rétablir la stabilité au Moyen-Orient.