ONU : Bahreïn soumet une résolution autorisant une action maritime contre l’Iran dans le détroit d’Ormuz

Bahreïn a soumis au Conseil de sécurité de l’ONU un projet de résolution visant l’Iran, centré sur la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz, selon un document obtenu par i24NEWS. Ce texte marque un durcissement notable, en introduisant des mesures concrètes susceptibles d’être mises en œuvre en mer.

Le projet condamne explicitement les attaques et menaces visant des navires commerciaux dans le détroit, soulignant leurs conséquences sur le commerce international, la sécurité énergétique et l’économie mondiale. Il exige de l’Iran qu’il mette fin « immédiatement » à toute action contre des navires civils et à toute tentative d’entrave à la navigation dans cette zone stratégique.

Contrairement à une précédente initiative bahreïnienne, ce texte s’inscrit dans le cadre du chapitre VII de la Charte des Nations unies, ce qui lui confère une portée contraignante et ouvre la voie à des actions concrètes. Il autorise ainsi les États membres, agissant seuls ou dans le cadre de coalitions maritimes, à « utiliser tous les moyens nécessaires » pour garantir la liberté de passage dans le détroit d’Ormuz, y compris dans les eaux territoriales des États riverains.

Le projet prévoit également un mécanisme de suivi, avec des rapports trimestriels au Conseil de sécurité de la part des États impliqués dans ces opérations. Il mentionne enfin la possibilité de sanctions ciblées contre les acteurs responsables d’atteintes à la liberté de navigation.

Ce texte, encore à l’état de projet et susceptible d’évoluer, témoigne d’une montée en pression des pays du Golfe face à l’Iran. Au-delà d’une simple condamnation, il introduit pour la première fois la perspective d’une action maritime coordonnée, marquant une nouvelle étape dans l’escalade diplomatique et stratégique autour du détroit d’Ormuz, artère vitale du commerce énergétique mondial.