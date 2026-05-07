Opérant sous couvert de secouriste, un terroriste du Hamas impliqué dans l’enlèvement de Mia Schem éliminé

L’armée israélienne a annoncé jeudi avoir éliminé Ibrahim Abou Tzakar, un terroriste du Hamas opérant sous couvert de secouriste, accusé d’avoir participé à l’enlèvement de l’otage franco-israélienne Mia Schem lors de l’attaque du 7 octobre 2023.

Le terroriste a été éliminé la semaine dernière lors d’une frappe menée dans la bande de Gaza. L’armée affirme qu’Ibrahim Abou Tzakar menait également de nombreuses attaques contre des soldats israéliens et des civils depuis le début de la guerre.

Après une analyse approfondie du renseignement, l’armée israélienne indique avoir confirmé que le membre du Hamas avait infiltré le territoire israélien lors du massacre du 7 octobre et pris part à l’enlèvement de Mia Schem dans la région de Mefalsim, près de la frontière avec Gaza.

Mia Schem avait été kidnappée après avoir participé au festival de musique Nova, organisé près du kibboutz Reïm. Son visage était devenu l’un des symboles de la crise des otages après la diffusion par le Hamas d’une vidéo la montrant blessée en captivité. Elle avait finalement été libérée en novembre 2023 dans le cadre du premier accord d’échange d’otages conclu entre Israël et le Hamas sous médiation internationale.

Dans son communiqué, l'armée souligne que ses forces restent déployées dans le sud conformément aux modalités du cessez-le-feu en vigueur, tout en poursuivant leurs opérations contre les groupes terroristes armés qu’elle considère comme des menaces immédiates pour les civils israéliens et les soldats de l’armée.

Mia Schem avait été kidnappée après avoir participé au festival de musique Nova, organisé près du kibboutz Reïm. Son visage était devenu l’un des symboles de la crise des otages après la diffusion par le Hamas d’une vidéo la montrant blessée en captivité. Elle avait finalement été libérée en novembre 2023 dans le cadre du premier accord d’échange d’otages conclu entre Israël et le Hamas sous médiation internationale.

Dans son communiqué, Tsahal souligne que ses forces restent déployées dans le sud conformément aux modalités du cessez-le-feu en vigueur, tout en poursuivant leurs opérations contre les groupes armés qu’elle considère comme des menaces immédiates pour les civils israéliens et les soldats de l’armée.

L’armée israélienne accuse régulièrement le Hamas d’utiliser des infrastructures et des professions civiles, notamment médicales, à des fins militaires, ce que le mouvement islamiste palestinien dément de son côté.