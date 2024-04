Opération à Rafah : les divergences subsistent entre Israël et les Etats-Unis

D'importantes divergences entre les États-Unis et Israël auraient été révélées lors de la réunion virtuelle de lundi entre les hauts responsables des deux gouvernements pour discuter d'une éventuelle opération israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Alors qu'Israël a déclaré qu'il lui faudrait environ quatre semaines pour évacuer les plus d'un million de Palestiniens qui y sont réfugiés, les hauts responsables de M. Biden présents à la réunion ont déclaré que ce délai était tout à fait irréaliste et que le processus prendrait probablement plus près de quatre mois - une affirmation que les responsables israéliens ont catégoriquement rejetée, a rapporté mercredi le site d'information Axios. Les responsables américains ont indiqué à leurs homologues israéliens que la crise humanitaire à Gaza, qui s'est aggravée ces derniers mois, n'incite pas à la confiance dans la capacité des forces de l'armée israélienne à évacuer en toute sécurité un si grand nombre de Palestiniens dans le délai suggéré par l'armée. "Il est clair pour tout le monde que nous devrons trouver un terrain d'entente", a déclaré une source à Axios.

AP Photo/Andrew Harnik

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a prévenu l'équipe israélienne que l'organisation IPC (Integrated Food Security Phase Classification), soutenue par les Nations unies, pourrait publier une déclaration de famine pour Gaza dans les semaines à venir, ce qui aurait des conséquences majeures pour Israël et les États-Unis. M. Sullivan a précisé qu'il s'agirait de la troisième déclaration de ce type au 21e siècle. Les responsables israéliens présents lors des réunions ont rétorqué qu'ils contestaient cette évaluation, mais leurs homologues américains ont souligné que Jérusalem était le seul gouvernement au monde à rejeter actuellement les évaluations de l'IPC.