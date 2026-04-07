Opération secrète américaine en Iran : frappes contre un bunker abritant des Gardiens de la révolution

Les États-Unis ont lancé une opération aérienne majeure visant à éliminer plusieurs hauts commandants des Gardiens de la révolution iraniens, a révélé Fox News ce mardi. L’action, qui s’est déroulée en parallèle des efforts pour secourir un navigateur américain tombé en territoire iranien, aurait été rendue possible grâce à des renseignements sensibles indiquant la présence d’un grand nombre de commandants iraniens dans un bunker souterrain près de Téhéran.

Selon le rapport, le Commandement central américain, dirigé par l’amiral Brad Cooper, a déployé plusieurs bombardiers B-2 Spirit depuis la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri. La mission, qui a duré 36 heures avec ravitaillements en vol et passages terrestres, a impliqué le largage de bombes anti-bunker de 14 tonnes, similaires à celles utilisées l’année dernière contre le site nucléaire de Fordow, entraînant la destruction complète du quartier général ciblé.

Parallèlement, des bombardiers B-1 ont largué des bombes de 900 kg pour repousser les forces iraniennes lors des opérations de sauvetage du pilote et du navigateur américains. « Nous avons déclenché un déluge de feu sur eux », a déclaré un haut responsable militaire américain à Fox News, résumant l’ampleur de l’opération.

Fox News indique que l’opération de décapitation des officiers supérieurs des Gardiens de la révolution s’est déroulée avec précision entre deux missions de sauvetage, profitant d’informations stratégiques sur la localisation exacte des commandants iraniens dans leur bunker.