Ormuz : l'Iran met en garde Paris et Londres

Téhéran avertit la France et le Royaume-Uni après l'annonce de leur volonté de protéger la liberté de navigation dans cette voie maritime stratégique.

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Des bateaux de pêche parsèment la mer tandis que, à l’arrière-plan, des navires marchands naviguent dans le golfe Arabo-Persique en direction du détroit d’Ormuz, au large des Émirats arabes unis, le 27 mars 2026.
Des bateaux de pêche parsèment la mer tandis que, à l’arrière-plan, des navires marchands naviguent dans le golfe Arabo-Persique en direction du détroit d’Ormuz, au large des Émirats arabes unis, le 27 mars 2026. AP

Un haut responsable iranien a adressé un avertissement au Royaume-Uni et à la France, affirmant que le détroit d'Ormuz « n'est pas un théâtre de démonstration militaire pour des puissances extérieures à la région ». Cette mise en garde intervient après la déclaration conjointe du président français Emmanuel Macron et du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui ont réaffirmé leur volonté de coopérer avec leurs partenaires afin de garantir la sécurité mondiale, la liberté de navigation et le respect du droit international.

Dans un message publié sur X, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a assuré que Téhéran est le garant de la sécurité du détroit d'Ormuz et a mis en garde contre tout déploiement militaire dans cette voie maritime stratégique.

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« La sécurité d'Ormuz relève des États riverains. Les fauteurs de crise devront répondre des conséquences de leur aventurisme. Il s'agit d'un avertissement sérieux », a-t-il déclaré.

La veille, Emmanuel Macron et Keir Starmer avaient estimé que le rétablissement d'une navigation sûre pour les navires de toutes les nations dans le détroit d'Ormuz constituait un enjeu mondial.

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