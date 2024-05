Otages : les différences entre la proposition du Hamas et celle soutenue par Israël

Channel 12 a mis en lumière ce mardi soir certaines des principales différences entre les termes de la proposition de trêve et de l'accord sur les otages élaborée par l'Égypte et soutenue par Israël, transmise au Hamas à la fin du mois dernier, et la proposition (en arabe) que le Hamas a publiée lundi soir et qui, selon lui, constitue son acceptation d'un cessez-le-feu permanent.

Israël a rejeté les conditions du Hamas et a déclaré qu'elles ne répondaient pas aux exigences vitales d'Israël.

Parmi les différences citées dans le reportage télévisé :

- La proposition du Hamas prévoit la libération de 33 otages israéliens, vivants ou morts, au cours de la première phase de 42 jours de l'accord en trois phases, alors que le texte israélien exige la libération de 33 otages vivants. Les otages seraient également libérés à un rythme plus lent que dans la proposition soutenue par Israël : trois otages seraient libérés le troisième jour, puis trois autres tous les sept jours.

- La proposition du Hamas supprime le veto qu'Israël exigeait sur la libération de certains prisonniers de sécurité palestiniens et donne au Hamas le droit de choisir qui sera libéré.

- La version du Hamas augmente le nombre de prisonniers de sécurité palestiniens à libérer en échange de chaque otage dans la première phase.

- La proposition du Hamas prévoit la libre circulation de tous les habitants de Gaza vers le nord de la bande, sans les contrôles de sécurité exigés par Israël pour empêcher les terroristes armés du Hamas de revenir.

Le reportage télévisé affirme également que la proposition du Hamas exige qu'Israël annonce la fin de la guerre dans la première phase de l'accord. Il est significatif que le Hamas a déclaré, peu après avoir présenté sa réponse lundi soir, qu'il se considérait comme ayant accepté les conditions d'une fin de la guerre, alors que le texte soutenu par Israël et la réponse du Hamas font tous deux référence au rétablissement d'un "calme durable".

- Un autre changement entre les deux propositions, non souligné dans le reportage télévisé, est que le Hamas exige la libération de tous les prisonniers sécuritaires palestiniens, libérés dans le cadre de l'accord de 2011 sur Gilad Shalit puis arrêtés à nouveau.

- La proposition du Hamas ne précise pas non plus le nombre de prisonniers de la sécurité palestinienne qu'il exigerait dans la deuxième phase de l'accord, lorsque les Israéliens encore en vie seront libérés, mais exige qu'Israël parvienne à un accord sur cette question au milieu de la première phase, avant que tous les otages de la première phase ne soient libérés.

Le reportage indique également que les Israéliens craignaient lundi soir que les États-Unis aient donné une sorte de garantie au Hamas, par l'intermédiaire des médiateurs, que l'accord mettrait fin à la guerre. Mais l'administration Biden, pour sa part, a été claire et affirmé qu'elle considérait la proposition du Hamas comme "une sorte de contre-offre". Les "discussions très tendues" entre Israël et les États-Unis se sont poursuivies lundi et aujourd'hui. Enfin, le média rapporte que le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, a l'intention de parvenir à un cessez-le-feu permanent avant que tous les otages vivants ne soient libérés, parce qu'il craint d'être vulnérable en cas de frappe israélienne s'il ne peut utiliser les otages comme boucliers.