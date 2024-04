Otages : les négociations de la dernière chance avant une opération militaire à Rafah

Les entretiens entre les responsables israéliens et une délégation égyptienne de haut niveau envoyée pour discuter des efforts visant à parvenir à un accord sur les otages avec le Hamas et de l'offensive imminente d'Israël à Rafah ont pris fin.

Un haut responsable israélien a déclaré aux médias israéliens que les discussions avaient été "très bonnes, ciblées, menées dans un bon état d'esprit et qu'elles avaient progressé dans tous les paramètres". Le responsable a déclaré à Ynet que les Égyptiens semblent prêts à faire pression sur le Hamas pour qu'il parvienne à un accord et qu'"en arrière-plan, il y a des intentions très sérieuses de la part d'Israël d'aller de l'avant à Rafah". Le responsable israélien a déclaré qu'Israël a prévenu qu'il n'accepterait pas que le Hamas traîne les pieds sur la question des otages, dans le but d'empêcher l'opération de Tsahal, et note que des forces de réserve ont été appelées. "C'est la dernière chance avant d'aller à Rafah", a prévenu le responsable à Channel 12. Le responsable a réitéré la volonté d'Israël de n'accepter que 33 otages vivants dans la première phase de l'accord. Il a ajouté qu'Israël est prêt à faire d'autres concessions majeures, comme autoriser le retour des habitants du nord de la bande de Gaza et retirer ses forces d'un corridor clé traversant la bande de Gaza, précise Channel 12. Le plus haut responsable des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel, a dirigé la délégation et prévoit de discuter avec Israël d'une "nouvelle vision" pour un cessez-le-feu prolongé à Gaza, a déclaré un responsable égyptien avant les pourparlers, sous le couvert de l'anonymat pour pouvoir discuter librement de la mission.