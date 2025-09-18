Parapluie nucléaire pour l'Arabie saoudite qui signe un pacte de défense mutuelle avec le Pakistan

Articles recommandés -

L’Arabie saoudite et le Pakistan, pays doté de l’arme nucléaire, ont signé un pacte de défense mutuelle stipulant que toute attaque contre l’un des deux États sera considérée comme une attaque contre les deux. Ce nouvel accord intervient peu après l’attaque israélienne au Qatar contre des dirigeants du Hamas et semble envoyer un signal fort à Israël, seul État reconnu doté de l’arme nucléaire au Moyen-Orient. Ni Israël ni les États-Unis n’ont pour l’instant commenté officiellement ce pacte.

Historiquement, l’Arabie saoudite et le Pakistan entretiennent des liens militaires étroits depuis les années 1960, renforcés après la révolution iranienne de 1979 et les tensions avec Téhéran. Le Pakistan a développé son arsenal nucléaire pour contrer l’Inde, et des analystes avaient déjà suggéré que le royaume saoudien pourrait bénéficier d’une forme de “parapluie nucléaire” pakistanais en cas de conflit. Le pacte de défense, signé par le prince héritier Mohammed ben Salmane et le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, vise officiellement à « renforcer la coopération en matière de défense et la dissuasion commune contre toute agression ».

Les questions nucléaires ne sont pas abordées explicitement dans l’accord, mais la coopération entre les deux pays et leurs ambitions respectives dans le domaine nucléaire suscitent des inquiétudes. L’Arabie saoudite a par ailleurs exprimé son intention de développer un programme nucléaire civil, avec la possibilité, selon certains analystes, de l’étendre à un potentiel militaire en réaction à l’Iran.