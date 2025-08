"Pas de désarmement avant un État palestinien avec Jérusalem comme capitale" (Hamas)

Articles recommandés -

Le Hamas a déclaré qu’il ne déposerait pas les armes tant qu’un « État palestinien indépendant et pleinement souverain, avec Jérusalem comme capitale », ne serait pas établi. Cette position, exprimée samedi, répond à des informations relayées par certains médias, citant l’envoyé spécial américain Steve Witkoff, selon lesquelles le mouvement terroriste aurait manifesté une volonté de désarmement. Le Hamas a fermement démenti ces allégations, qualifiant de « mise en scène » la récente visite de Witkoff dans des centres de distribution d’aide à Gaza. Selon le groupe terroriste, cette visite vise à « tromper l’opinion publique, polir l’image d’Israël et offrir une couverture politique à sa campagne systématique de famine et de massacres contre les civils ».

Le Hamas accuse l’administration américaine de complicité dans la crise humanitaire à Gaza, où plus de 1 300 civils auraient été tués par l’armée israélienne, selon ses chiffres. Il appelle Washington à promouvoir un cessez-le-feu, le retrait des forces israéliennes et la levée du blocus, plutôt que de soutenir les « violations israéliennes ». Ces déclarations interviennent dans un contexte de blocage des négociations sur la libération des 50 otages encore détenus et d’intensification des tensions régionales.