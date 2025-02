Plan arabe pour Gaza : une reconstruction en 5 ans sans le Hamas et sans déplacement de population

Les pays arabes dévoileront le 27 février au Caire leur plan pour la reconstruction de Gaza. Cette initiative, élaborée par les Palestiniens et transmise aux Égyptiens pour sa mise en œuvre, sera présentée aux dirigeants de Jordanie, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar. Le plan prévoit une reconstruction sur trois à cinq ans, sans déplacement de la population palestinienne et sans contrôle du Hamas. Le financement, estimé à plusieurs centaines de millions de dollars, proviendra des pays du Golfe. Les travaux seront réalisés par des entreprises égyptiennes, représentant une source importante de revenus pour l'Égypte, qui s'oppose fermement à toute migration des Palestiniens hors de Gaza. La main-d'œuvre sera constituée principalement de Palestiniens locaux.

"L'objectif est de marginaliser le Hamas pour qu'il comprenne qu'il a perdu le contrôle de Gaza, et d'éliminer complètement l'emprise de l'organisation terroriste sur la population et le territoire dans les 5 ans suivant le début de la reconstruction", indique une source proche du dossier.

Une "administration palestinienne" indépendante, distincte de l'Autorité palestinienne mais s'appuyant sur elle, supervisera la reconstruction. Cette structure a été pensée pour obtenir l'aval d'Israël et des États-Unis, qui refusent une gestion directe par l'Autorité palestinienne.

Les pays arabes craignent une reprise des combats par Israël, qui pourrait, selon eux, favoriser le plan de Donald Trump visant à déplacer les Palestiniens vers les pays voisins. L'ancien président américain avait déclaré lors d'une conférence de presse à bord d'Air Force One : "Je souhaite voir la Jordanie, l'Égypte et d'autres pays arabes accueillir davantage de déplacés de Gaza pour nettoyer cette zone déchirée par la guerre."

Selon des images satellites analysées, environ 65% des bâtiments de Gaza ont été détruits pendant la guerre. Des experts estiment que la reconstruction pourrait prendre plus d'une décennie et coûter plusieurs centaines de milliards de dollars.