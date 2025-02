Plan de déplacement des Gazaouis : Erdogan dénonce une "menace majeure pour la paix mondiale"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vivement critiqué le plan du président américain Donald Trump concernant Gaza, le qualifiant de "menace majeure pour la paix mondiale" lors d'une interview à la chaîne de télévision indonésienne Narasi.

Erdogan s'est notamment opposé au projet américain qui prévoit le déplacement de plus de 2 millions de Palestiniens hors de la bande de Gaza, l'établissement d'un contrôle américain sur le territoire et sa transformation en "Riviera du Moyen-Orient".

"Je considère la décision de Trump de conclure un tel accord avec un meurtrier comme Netanyahou, ainsi que ses menaces, comme une menace majeure pour la paix mondiale", a déclaré le président turc. Il a fermement affirmé que "personne ne peut aujourd'hui retirer Gaza aux Palestiniens, aux Gazaouis. Oser faire quelque chose comme cela représente, avant tout, une menace très différente pour la paix mondiale."

Le dirigeant turc a également exprimé son désaccord avec les déclarations de Trump, qu'il considère comme des "défis lancés à de nombreux pays dans le monde". "Mon espoir est que ces erreurs soient corrigées le plus rapidement possible, et qu'une puissance mondiale comme les États-Unis fasse rapidement marche arrière sur ces erreurs pour que la paix mondiale puisse trouver son chemin", a-t-il conclu.

Ces déclarations s'inscrivent dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes autour du projet américain de déplacement des Palestiniens de Gaza, qui suscite de vives oppositions dans la région et au-delà.