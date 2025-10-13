Plan de paix : "La France aura un rôle particulier à jouer", affirme Macron depuis l'Egypte

Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Égypte ce lundi matin "pour marquer son soutien à la mise en œuvre de l'accord présenté par Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas", a annoncé l'Élysée. "La France aura un rôle particulier à jouer aux côtés de l'autorité palestinienne", a affirmé Emmanuel Macron à son arrivée.

Les présidents égyptien Abdel Fattah al-Sissi et américain Donald Trump président aujourd'hui à Charm el-Cheikh un "Sommet de la paix", en présence de dirigeants de plus de 20 pays, avait annoncé samedi la présidence égyptienne. Le sommet vise "à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, à renforcer les efforts pour instaurer la paix et la stabilité au Moyen-Orient, et à ouvrir une nouvelle page de sécurité et de stabilité régionale".

Emmanuel Macron devrait échanger à cette occasion avec ses partenaires sur les prochaines étapes de la mise en œuvre du plan de paix. Ce déplacement s'inscrit dans la volonté affichée de réaffirmer la voix diplomatique de Paris au Moyen-Orient. Macron entend marquer son plein soutien à l'accord qui inaugure la première phase du plan de paix élaboré sous l'impulsion du président Donald Trump, en coordination avec le Qatar, l'Égypte et la Turquie.

Israël ne participe pas au sommet. "Aucun responsable israélien ne participera", a déclaré dimanche Shosh Bedrosian, porte-parole du Premier ministre israélien. Le Hamas ne participe pas non plus à la signature de l'accord, le mouvement islamiste palestinien agissant par l'intermédiaire des médiateurs qataris et égyptiens.

Parmi les dirigeants attendus figurent le Premier ministre britannique Keir Starmer, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni, le chancelier allemand Friedrich Merz, et le président du Conseil de l'Union européenne Antonio Costa.