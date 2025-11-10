Plus de 50 tunnels du Hezbollah découverts au Sud-Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu

Des sources libanaises informées des opérations de l'armée ont révélé que depuis le début du cessez-le-feu avec Israël, les fouilles menées dans les vallées et les forêts ont permis de localiser plus de 50 tunnels et de saisir plus de 50 missiles guidés ainsi que des centaines d'autres armes.

L'armée libanaise se dit confiante dans sa capacité à déclarer le sud du Liban zone libre d'armements du Hezbollah d'ici la fin 2025, conformément à l'accord de cessez-le-feu qui a mis fin l'année dernière au conflit dévastateur entre Israël et le Hezbollah.

Toutefois, Israël émet de sérieux doutes sur ces estimations. Ces dernières semaines, l'État hébreu a intensifié la pression sur l'armée libanaise pour qu'elle adopte une approche plus agressive dans le démantèlement de l'arsenal du Hezbollah, soutenu par l'Iran. Israël a notamment exigé que les recherches d'armes s'étendent aux domiciles privés dans le sud du pays.

Cette demande a été catégoriquement rejetée par le commandement de l'armée libanaise, qui craint qu'une telle mesure ne déclenche un conflit interne et ne sabote sa stratégie de démilitarisation, jugée prudente mais efficace selon les sources sécuritaires libanaises. Le plan militaire n'a jamais inclus de perquisitions dans les propriétés privées, ont précisé ces mêmes sources.