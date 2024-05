Plus de dix terroristes ont été éliminés dans une école de l'UNRWA (Tsahal, Shin Bet)

Une salle de commandement du Hamas basée dans une école de l'UNRWA à Nuseirat, dans le centre de Gaza, a été frappée par des avions de chasse, selon l'armée.

Plus de 15 terroristes, dont 10 membres du Hamas, ont été tués dans la frappe, selon Tsahal. Parmi eux se trouvaient également des terroristes de la force d'élite Nukhba du Hamas qui ont participé à l'assaut du 7 octobre, selon l'armée.

Tsahal affirme que l'attaque a été menée sur la base de "renseignements précis" fournis par l'agence de sécurité Shin Bet et la direction du renseignement militaire.

"L'attaque a été soigneusement planifiée et menée en utilisant des munitions précises tout en évitant autant que possible de blesser des civils", déclare l'armée dans un communiqué. Selon Tsahal et le Shin Bet, la salle de commandement était utilisée par le Hamas pour planifier des attaques contre les troupes opérant dans le centre de Gaza au cours des dernières semaines. Israël a déjà accusé l'UNRWA de permettre au Hamas d'utiliser ses installations à Gaza à des fins terroristes. Il a également fourni des preuves que plusieurs employés de l'agence sont membres de groupes terroristes et ont été impliqués dans l'attaque du 7 octobre.